Александр Емельяненко показал неожиданно милое фото. Подписчики оценили

«Чечня тебе на пользу, оставайся там, серьёзно».

«Саня помолодел просто! Красава!».

«Умиротворение во взгляде, спокойствие! Пусть так будет всегда».

«На лет 10 помолодел».

«Медовик не может быть постным».

«Ай, Саша, ты такой простой мужик! Уважаю тебя!».