Ветеран ММА объяснил, что объединяет Федора Емельяненко и Хабиба
Российский боец ММА Михаил Малютин рассказал в интервью «СЭ», чем похожи Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.
Российский боец ММА Михаил Малютин рассказал в интервью «СЭ», чем похожи Федор Емельяненко и Хабиб Нурмагомедов.
— Андрей Былдин, бывший тренер Федора в Russian Top Team, рассказал, что Федор эгоистичен в бытовом плане. Действительно так?
— В каком смысле?
— Заводил будильник и всех будил, отправлял всех спать в то время, когда нужно было ему.
— Было не совсем так, или, может, это он так видел. Я вот смотрю на Хабиба — получается, он тоже эгоистичен? Но это эгоизм в хорошем смысле.
Нам стыдно было: Федор, заслуженный чемпион, великий боец, встает на зарядку, а ты можешь при этом спать? Федор такого терпеть не мог, если он такое увидит пару раз — выгонит. В этом плане он был суров, но дисциплинирован. На тренировках не позволял открывать рот, мог выгнать, если ты разговариваешь. Он был очень злым, пахал, как лошадь. Хабиб — точно такой же. Ты не мог позволить себе делать меньше, потому что он — чемпион, а ты тоже хочешь стать чемпионом и идешь за ним. В этом отношении, может, он и эгоистичен, но это нормально, это хорошо. Если ты хочешь быть чемпионом, то как иначе? Все они такие.
Я читал интервью
— Есть ли еще
— Дисциплина в тренировочном процессе. Есть такое выражение: «Порядок бьет класс». Они оба вообще не талантливые, я не заметил у них никаких качеств, кроме одного — таланта к труду. Это есть у них обоих.
В 2000-е Малютин (37−16) тренировался вместе с Емельяненко (39−6) в команде Red Devil, а в начале 2010-х — вместе с Нурмагомедовым (28−0) в американском заде