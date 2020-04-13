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13 апреля, источник: Lenta.Ru

Украинский боец MMA рассказал о нежелании драться с россиянами

Украинский боец смешанного стиля Ярослав Амосов рассказал, что не хотел бы проводить поединки с россиянами. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: AFP 2020

Спортсмен, имеющий контракт с промоушеном Bellator, отметил, что подписывал контракт с американской организацией не для того, чтобы встречаться со спортсменами из России.

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По словам Амосова, в СМИ рассуждали о его возможном поединке с Андреем Корешковым, но россиянин заявил, что не горит желанием драться с ним. Украинец ответил, что у него такое же мнение насчет этого боя.

26-летний Амосов выступает в полусредней весовой категории, в рамках организованных Bellator турниров провел четыре боя, во всех одержал победы.

29-летний Корешков выступает в соревнованиях промоушена с 2012 года. За это время он провел 17 боев в Bellator, одержал 11 побед и потерпел четыре поражения.

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