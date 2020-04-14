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10:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Улица, подвал, аптека. Как Макгрегор пытается победить коронавирус

Конор тренируется, жертвует деньги и указывает политикам.

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18
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Конор Макгрегор остается человеком, привлекающим внимание СМИ, даже когда боев нет. В период, когда вирус захватил мировую власть и пока не собирается ее отпускать, самый популярный боец ММА в мире вносит свой вклад в эту историю. Возможно, для Ирландии он окажется очень весомым.

Смерть, но не от Covid-2019

Первое совместное появление Конора и короны в одной новости произошло 14 марта. Макгрегор выложил в Instagram серию фотографий, где он улыбается, держит на руках детей, позирует с женой. Но в описании к фото было сказано о смерти его тети из-за «гребаного вируса». Иначе это трудно было понять. Там было написано следующее:

— Несколько дней назад я должен был объявить миру о значительном пожертвовании на одном из телеканалов. Я взял с собой всю семью, это выступление были готовы транслировать все утренние ток-шоу в США. И тут я получил звонок, в котором сообщили, что моя любим тетушка Энн скончалась. Я не смог выйти в эфир. Моя бедная дружелюбная тетушка. Сестра моей мамы. Этот тупой гребаный вирус. Что за хрень происходит? Покойся с миром, Энн Мур, я люблю тебя.

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Спустя сутки Конор прояснил ситуацию. Оказалось, что тетя умерла не от коронавируса. От чего — он не сообщил. Только поблагодарил всех за сочувствие и призвал быть рядом со своими семьями и друзьями.

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Тренировки по расписанию

Спустя неделю Конор показал миру, как он тренируется в подвале собственного дома. К нему в гости, видимо, приехали журналисты, раз видео сначала появилось в Twitter ESPN и только потом пост ретвитнул сам ирландец.

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Тренироваться в подвале пришлось, естественно, из-за того, что зал Конора в Дублине закрыли на карантин.

А вот как Макгрегор в прямом смысле дерется с вирусом:

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Мотиватор на миллион

Когда стало окончательно ясно, что коронавирус — это не шуточки, Конор включился по-серьезному. 28 марта он записал пятиминутное видеообращение к нации, в котором призвал сограждан соблюдать строгие правила, разработанные правительством: не выходить из дома дальше, чем на милю, никуда не ездить.

Он заявил, что если не наругать карантин, то через две недели число заболевших резко сократится, а через пять недель распространение полностью прекратится и останется только вылечить тех, кто заболел до этого, с чем не будет никаких проблем. «Пять недель потерпеть — и мы свободны. Отсчет начинается прямо сейчас», — резюмировал Конор.

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Тогда же стало известно, что Конор потратил миллион евро для закупки средств индивидуальной защиты. Деньги он направил в ирландские больницы.

Также боец призвал министра финансов страны Паскаля Донахью закрыть аэропорты. «Самолеты должны летать в Ирландию только, если в них везутся медикаменты или другие средства борьбы с вирусом, ничего больше!», — заявил бывший чемпион UFC.

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Насколько известно, правительство Ирландии к бойцу до сих пор не прислушалось. Это его разозлило настолько, что он даже заговорил о возможной смене власти в стране. «Мы можем быть в трех неделях от революции. Я привел свои доводы», — написал он в Twitter 12 апреля.

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Негодование у Конора вызвало и то, что Китай поставил в Ирландию некачественную партию средств индивидуальной защиты от вируса.

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«Это просто ужасно, — написал Макгрегор. — Мало того, что они взвинтили цены на маски, визоры, перчатки, респираторы, кислородные баллоны, мониторы и прочее, так еще поступающие партии непригодны к использованию. Невероятно бесчеловечное поведение! Премьер-министру стоит забрать обратно слова благодарности и обещания помочь. То, что произошло, просто варварство».

Словом, Конор основательно включился в процесс и берет на себя очень много. Его авторитет в Ирландии наверняка не ниже, чем у любого политика, так что с тем, что он пишет и делает, нельзя не считаться.

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