Тренер Нурмагомедова объяснил нежелание проводить бой с Фергюсоном

Источник: РИА "Новости"

Мендес заявил, что лучшим вариантом для Нурмагомедова является другой американец — Джастин Гэтжи. «Я хочу получить гарантированный бой. Если не Гэтжи, то еще кого-то, кроме Фергюсона», — подчеркнул специалист. Он добавил, что боится нового срыва поединка с Фергюсоном.

10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в нем, так как границы России закрыты и он остался в Дагестане на самоизоляции. Планировалось, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в титульном бою.