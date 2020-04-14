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17:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Тренер Нурмагомедова объяснил нежелание проводить бой с Фергюсоном

Тренер российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова Хавьер Мендес объяснил, почему не хочет выбирать в соперники подопечному американца Тони Фергюсона. Его слова приводит MMA Fighting.

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Источник: РИА "Новости"

Мендес заявил, что лучшим вариантом для Нурмагомедова является другой американец — Джастин Гэтжи. «Я хочу получить гарантированный бой. Если не Гэтжи, то еще кого-то, кроме Фергюсона», — подчеркнул специалист. Он добавил, что боится нового срыва поединка с Фергюсоном.

10 апреля стало известно, что турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), намеченный на 18 апреля, отменен из-за пандемии коронавируса. В главном поединке должны были встретиться Нурмагомедов и Фергюсон. 1 апреля россиянин заявил, что не сможет принять участие в нем, так как границы России закрыты и он остался в Дагестане на самоизоляции. Планировалось, что Гэтжи заменит Нурмагомедова в титульном бою.

13 апреля Нурмагомедов в Instagram намекнул на возвращение в октагон в сентябре 2020 года. Боец отметил, что в сентябре «все должно закончиться» и добавил, что «в мирное время следует готовиться к войне».

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