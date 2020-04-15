СМИ: UFC намерен провести турнир на частном острове в мае
ТАСС, 15 апреля. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерено в мае провести турнир на частном острове. Об этом сообщает телеканал ESPN.
ТАСС, 15 апреля. Руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) намерено в мае провести турнир на частном острове. Об этом сообщает телеканал ESPN.
Ранее UFC
Изначально он должен был пройти в Бразилии, однако
Уайт отказался раскрывать информацию о точном месте проведения турнира. Глава UFC назвал его «Остров боев». Также он сообщил, что локация будет готова принять турнир в мае.
Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. За это время коронавирусом заразились более 1,9 млн человек, свыше 120 тыс. умерли.