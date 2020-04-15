Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска

Начало — в 19:00 мск.

В файткарде турнира 8 боев, среди участников которых есть бойцы, ранее уже выступавшие в турнирах лиги М-1 Global — Денис Магер и Владислав Новицкий.

Напомним, M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры. Пресс-служба промоушена ранее опубликовала расписание четырёх событий, которые запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один — в Санкт-Петербурге.