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15:43 (мск), источник: Чемпионат.com

Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска

15 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир «Герои чёрного квадрата», который состоится в Минске.

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Начало — в 19:00 мск.

В файткарде турнира 8 боев, среди участников которых есть бойцы, ранее уже выступавшие в турнирах лиги М-1 Global — Денис Магер и Владислав Новицкий.

Напомним, M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры. Пресс-служба промоушена ранее опубликовала расписание четырёх событий, которые запланированы на апрель 2020 года. Три из них пройдут в Минске, ещё один — в Санкт-Петербурге.

Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.

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