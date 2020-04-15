Телеканал М-1 Global 15 апреля покажет турнир ММА из Минска
15 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир «Герои чёрного квадрата», который состоится в Минске.
15 апреля телеканал M-1 Global в прямом эфире покажет турнир «Герои чёрного квадрата», который состоится в Минске.
Начало — в 19:00 мск.
В файткарде турнира 8 боев, среди участников которых есть бойцы, ранее уже выступавшие в турнирах лиги М-1 Global — Денис Магер и Владислав Новицкий.
Напомним, M-1 Global, несмотря на пандемию коронавируса, продолжает проводить турниры.
Каждый закрытый турнир будет проходить на основе строгих условий, продиктованных квалифицированными докторами. Все бойцы и участники проходят тест на COVID-19. Для обеспечения безопасности задействованные в турнире люди будут обеспечены защитными масками.