Боец UFC заявил о готовности к нападению половцев и печенегов
Российский боец UFC Александр Волков в Instagram поделился фотографией в самоизоляции.
Российский боец UFC Александр Волков в Instagram поделился фотографией в самоизоляции.
На снимке Волков держит две биты, а его лицо защищено маской. Он подписал пост фразой: «К нападению половцев и набегам печенегов готов».
8 апреля президент России Владимир Путин в ходе вступительной речи на
На счету Волкова 31 победа и семь поражений в поединках по правилам MMA. Последний раз спортсмен выходил в октагон 9 ноября 2019-го на московском турнире UFC. Тогда он одолел американца Грега Харди, который заменил снявшегося с боя Джуниора Дос Сантоса.