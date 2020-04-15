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19:16 (мск), источник: Lenta.Ru

Боец UFC заявил о готовности к нападению половцев и печенегов

Российский боец UFC Александр Волков в Instagram поделился фотографией в самоизоляции.

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Источник: Reuters

На снимке Волков держит две биты, а его лицо защищено маской. Он подписал пост фразой: «К нападению половцев и набегам печенегов готов».

8 апреля президент России Владимир Путин в ходе вступительной речи на онлайн-совещании с губернаторами заявил, что при определенных усилиях Россия сможет победить «заразу коронавирусную». Он также напомнил, что страна уже проходила через серьезные испытания, и привел в пример набеги печенегов и половцев.

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На счету Волкова 31 победа и семь поражений в поединках по правилам MMA. Последний раз спортсмен выходил в октагон 9 ноября 2019-го на московском турнире UFC. Тогда он одолел американца Грега Харди, который заменил снявшегося с боя Джуниора Дос Сантоса.

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