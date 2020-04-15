Представляющую Киргизию чемпионку UFC назвали российской шпионкой

Аскрен обратил внимание на то, что Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию. «Ей сказали: “Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу”», — заявил он.