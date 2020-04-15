Представляющую Киргизию чемпионку UFC назвали российской шпионкой
Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.
Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.
Аскрен обратил внимание на то, что Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251
Шевченко должна вернуться в октагон в августе этого года.
Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе две успешных защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела три поражения.