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21:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Представляющую Киргизию чемпионку UFC назвали российской шпионкой

Бывший боец UFC Бен Аскрен назвал чемпионку промоушена, представительницу Киргизии Валентину Шевченко российской шпионкой. Его слова приводит Essentially Sports.

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Источник: РИА "Новости"

Аскрен обратил внимание на то, что Шевченко знает иностранные языки и умеет пользоваться оружием. Он посчитал, что спортсменке пришлось сняться с турнира UFC 251 из-за того, что она была отправлена на более важную миссию. «Ей сказали: “Послушай, твое главное задание — не защита титула UFC, а мы. Ты снимешься с поединка, имитируешь травму и пойдешь выполнять шпионскую работу”», — заявил он.

Шевченко должна вернуться в октагон в августе этого года. Из-за травмы ноги она попросила отложить бой с Джоан Калдервуд на UFC 251.

Шевченко — чемпионка UFC в наилегчайшем весе. В ее активе две успешных защиты титула. 32-летняя спортсменка одержала 18 побед и потерпела три поражения.

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