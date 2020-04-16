Источник: Фергюсон и Гэтжи согласились провести бой на UFC 249 9 мая

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на собственные источники. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гэтжи.