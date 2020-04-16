Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:30
Энергетик-БГУ
Городея
Футбол. Зарубежный
19:30
Динамо Мн
Неман
Футбол. Зарубежный
17.04
Белшина
Смолевичи
Футбол. Зарубежный
17.04
Шахтер С
Слуцк
Футбол. Зарубежный
18.04
Ислочь
Славия М
Футбол. Зарубежный
18.04
Рух
Минск
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Фергюсон и Гэтжи согласились провести бой на UFC 249 9 мая

Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на участие в турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая.

Наверх
Источник: AP 2020

Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на собственные источники. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.

Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России из-за карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции, и его заменили на Гэтжи.

Во время загрузки произошла ошибка.
Во время загрузки произошла ошибка.
 Жена украинского футболиста взорвала соцсети откровенными фото!
Самые "горячие" фигуристки мира! Лучшие фото!
Лучший русский в Англии — не Аршавин. И этому есть объяснение
В 1961 году гол Понедельника заставил Америку считаться с СССР
Драка в тренажерке и бровь Мамаева. Сборная России на Евро-2016
Чемпионат Франции по футболу не возобновится до сентября
Объявлен состав кандидатов в сборную России по лыжным гонкам
В Италии планируют возобновить футбольный сезон в конце мая
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь