Источник: Фергюсон и Гэтжи согласились провести бой на UFC 249 9 мая
Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на участие в турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая.
Американские бойцы смешанных единоборств Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на участие в турнире UFC 249, который планируется провести 9 мая.
Об этом сообщает журналист Бретт Окамото в своём «твиттере», ссылаясь на собственные источники. На кону поединка будет стоять пояс временного чемпиона UFC в лёгкой весовой категории.
Напомним, изначально турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля. Главным боем вечера должен был стать поединок обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и Фергюсона. Хабиб лишился возможности вылететь из России