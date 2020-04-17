Лига M-1 Global отменила турнир по ММА в Санкт-Петербурге из-за отсутствия разрешения

Источник: ИТАР-ТАСС

Турнир должен был пройти 17 апреля в Санкт-Петербурге. Планировалось, что он будет показан в прямом эфире, а само мероприятие пройдет без зрителей.

«Быстро решили сделать. Но поняли, что надо получать разрешения от инстанций. Бойцы просто-напросто не успевали подготовиться. Мы проведем турнир позднее, когда все будет готово», — сказал Финкельштейн.