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14:10 (мск), источник: Газета.Ру

UFC опубликовал видео разговоров Хабиба в октагоне

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram видео с разговорами чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октагоне.

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В первом фрагменте записи россиянин отпускает колкости в адрес американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года, который завершился победой Нурмагомедова болевым приемом.

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Во втором эпизоде боец пытается поговорить с сидящим в первых рядах главой UFC Даной Уайтом во время турнира UFC 219.

В заключительном фрагменте Нурмагомедов обращается к экс-чемпиону Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 229, который завершился победой российского бойца болевым приемом.

Во время загрузки произошла ошибка.
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