UFC опубликовал видео разговоров Хабиба в октагоне
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram видео с разговорами чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октагоне.
Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) опубликовал в Instagram видео с разговорами чемпиона в легком весе Хабиба Нурмагомедова в октагоне.
В первом фрагменте записи россиянин отпускает колкости в адрес американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года, который завершился победой Нурмагомедова болевым приемом.
Во втором эпизоде боец пытается поговорить с сидящим в первых рядах главой UFC Даной Уайтом во время турнира UFC 219.
В заключительном фрагменте Нурмагомедов обращается к