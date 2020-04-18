UFC опубликовал видео разговоров Хабиба в октагоне

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В первом фрагменте записи россиянин отпускает колкости в адрес американца Майкла Джонсона на турнире UFC 205 в ноябре 2016 года, который завершился победой Нурмагомедова болевым приемом.

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Во втором эпизоде боец пытается поговорить с сидящим в первых рядах главой UFC Даной Уайтом во время турнира UFC 219.

В заключительном фрагменте Нурмагомедов обращается к экс-чемпиону Конору Макгрегору во время поединка на турнире UFC 229, который завершился победой российского бойца болевым приемом.