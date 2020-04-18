Емельяненко заявил, что не знает дату проведения боя с Исмаиловым

Бой Емельяненко и Исмаилова должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на 24 июля.

«Я рад приветствовать всех. Отвечаю на постоянно задаваемые одни и те же вопросы. У меня все отлично, когда бой, не знаю, нахожусь, как и вы все, на самоизоляции», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте.