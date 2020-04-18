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18 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко заявил, что не знает дату проведения боя с Исмаиловым

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко признался, что не знает, когда состоится его бой с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

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Бой Емельяненко и Исмаилова должен был пройти 3 апреля в Москве, но из-за пандемии коронавируса поединок был перенесен на 24 июля.

«Я рад приветствовать всех. Отвечаю на постоянно задаваемые одни и те же вопросы. У меня все отлично, когда бой, не знаю, нахожусь, как и вы все, на самоизоляции», — сказал Емельяненко в видео, опубликованном в своем Instagram-аккаунте.

Ранее боец заявил, что продолжает тренироваться и находится на пике своей формы.

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