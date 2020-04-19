Боец ММА использовал зараженных коронавирусом для силовой тренировки
Сербский боец смешанных единоборств (ММА) Юсуф Хайрович устроил силовую тренировку, поднимая кровати с зараженными коронавирусом в одной из больниц города
Сербский боец смешанных единоборств (ММА) Юсуф Хайрович устроил силовую тренировку, поднимая кровати с зараженными коронавирусом в одной из больниц города
Спортсмен сам оказался в числе заболевших коронавирусной инфекцией и был госпитализирован. В описании к ролику говорится, что серб отлично себя чувствует и скоро победит коронавирус нокаутом.
Серб провел 26 боев на профессиональном уровне, одержал 13 побед и потерпел 11 поражений. Один поединок был признан несостоявшимся, один завершился вничью.