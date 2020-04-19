Цзю — о критике россиян в адрес Хабиба: Неприятно слышать такие слова. У нас не умеют болеть на 100%

Источник: РИА "Новости"

Поединок должен был состояться 18 апреля, но турнир UFC 249 отменили из-за коронавируса. Однако Хабиб еще до этого заявил, что не будет драться из-за невозможности покинуть Россию во время пандемии, за что многие обвинили россиянина в трусости. Фергюсон все равно решил согнать вес, сбросив более 11 кг. Он объяснил это обязательствами перед командой, спонсорами и семьей.

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— 18 апреля должен был состояться бой Хабиба и Фергюсона. Не удивительно было читать комментарии людей, которые обвиняли Нурмагомедова в трусости?

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— Мне было неприятно слышать такие слова от наших болельщиков. У нас не умеют болеть на 100 процентов. Интересно, что сейчас говорят эти люди, когда обстоятельства изменились и бой отменили. Меня папа научил держать язык за зубами и не болтать лишнего. Хорошая фраза: «Слово не воробей, вылетит — не поймаешь». Ну вот слово выскочило, а дальше что? И извинения тут не подойдут. Хабиб очень сильный спортсмен, он убрал всю политику в сторону.

— По вашему мнению, бой когда-нибудь состоится?

— Надеюсь, что он все же пройдет. Но теперь нам надо привыкать жить в новых реалиях, которые изменили нашу жизнь. Теперь многое будет по-другому. Я думаю, в каком-то формате будет меняться и спортивное вещание.

— Фергюсон все равно согнал свой вес к 18 апреля. Как вы думаете, зачем он это сделал?

— Это он сказал? У меня в течение суток вес мог меняться на восемь килограмм. Знаете русскую поговорку: «На заборе тоже много чего написано». За неделю согнать десять килограмм можно, в это я верю. Но бой давно отменен. Зачем делать то, что не нужно? Думаю, он просто обманывает. Но это моя точка зрения. Если есть логика, то где она? — рассказал Цзю в беседе с корреспондентом Sport24 Павлом Гуревичем.