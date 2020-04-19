Макгрегор рассказал, что изменилось в его жизни после ареста
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (UFC) Конор Макгрегор рассказал, как переосмыслил свою жизнь после ареста в 2018 году.
МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (UFC) Конор Макгрегор рассказал, как переосмыслил свою жизнь после ареста в 2018 году.
Макгрегор был арестован полицией
«Я собрался с силами и добился своего. Никогда не поздно попробовать стать лучше. Никогда не поздно! Не имеет значения, на какой стадии вы находитесь сейчас. Всегда можно стать лучше», — написал Макгрегор в своем
В январе текущего года Макгрегор победил американца Дональда Серроне в первом раунде поединка. Этот бой стал для ирландца первым после поражения от Нурмагомедова в 2018 году.