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22:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор рассказал, что изменилось в его жизни после ареста

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (UFC) Конор Макгрегор рассказал, как переосмыслил свою жизнь после ареста в 2018 году.

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Источник: Спорт РИА Новости

Макгрегор был арестован полицией Нью-Йорка в апреле 2018 года после нападения на автобус с бойцами UFC, среди которых был россиянин Хабиб Нурмагомедов.

«Я собрался с силами и добился своего. Никогда не поздно попробовать стать лучше. Никогда не поздно! Не имеет значения, на какой стадии вы находитесь сейчас. Всегда можно стать лучше», — написал Макгрегор в своем Instagram-аккаунте.

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В январе текущего года Макгрегор победил американца Дональда Серроне в первом раунде поединка. Этот бой стал для ирландца первым после поражения от Нурмагомедова в 2018 году.

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