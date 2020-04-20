Агент раскрыл гонорар Хабиба за бой с МакГрегором

«Я считаю, что бой Хабиб против Джорджа Сент-Пьера состоится до повторного боя Хабиба с Конором. Конор теперь сынок Хабиба. Побил сына — дай ему набраться сил, возмужать. Пусть на карантине потратит время на уроки по защите от тейкдаунов. Это ему советовал Генри Сехудо, и он прав. Он сейчас младший в семье. Пусть наберется сил. Сейчас он (Конор) делает добрые дела и это здорово. Хабиб тоже многое делает, но не показывает этого. Показательное действие тоже может кого-то вдохновить. Но как бы там ни было, все нормально. Пусть пока Конор постоит в сторонке и посмотрит как делом заняты взрослые. Проведем бой (Джастина Гэтжи) с Тони. Хабиб — номер один, а Тони и Гэтжи это второй и третий номер. Конор четвертый. А с этого места потребуется год, чтобы добраться до титульного поединка. Но я вижу реальным бой Хабиба с Джорджем до боя Хабиба с Конором. Джордж недавно разговаривал с журналистами. Слушайте, Джастин проведет бой с Тони, а победитель встретится с Хабибом за титул безусловного чемпиона. Я могу вам заверить, что Хабиб никогда не предпочтет денежный бой бою с настоящим претендентом. Хотя в этом бою намного больше денег. Он, вероятно, заработает в пять раз больше… Хабиб может заработать 50 миллионов долларов. Это в три с половиной раза больше обычного своего гонорара».