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01:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В UFC отменили все ближайшие турниры

UFC на официальном сайте объявил об отмене ближайших турниров. Причина — распространение коронавируса. Не состоятся мероприятия в Небраске (25 апреля), Оклахома-Сити (2 мая), Сан-Паулу (9 мая), Сан-Диего (16 мая).

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Источник: AP 2020

Ранее американские бойцы ММА Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на поединок, который был запланирован на 9 мая. Россиянин Алексей Олейник должен был встретиться с бразильцем Фабрисиу Вердумом.

Как отмечается в пресс-релизе, UFC рассчитывает провести турниры в ближайшем будущем.

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