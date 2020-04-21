В UFC отменили все ближайшие турниры
UFC на официальном сайте объявил об отмене ближайших турниров. Причина — распространение коронавируса. Не состоятся мероприятия в Небраске (25 апреля),
UFC на официальном сайте объявил об отмене ближайших турниров. Причина — распространение коронавируса. Не состоятся мероприятия в Небраске (25 апреля),
Ранее американские бойцы ММА Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи дали устное согласие на поединок, который был запланирован на 9 мая. Россиянин Алексей Олейник должен был встретиться с бразильцем Фабрисиу Вердумом.
Как отмечается в