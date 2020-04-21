Первый боец UFC заразился коронавирусом
Американцский боец Лайман Гуд (21−5), выступающий в полусреднем весе, рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус вместе со своей девушкой.
Американцский боец Лайман Гуд (21−5), выступающий в полусреднем весе, рассказал, что в марте сдал положительный тест на коронавирус вместе со своей девушкой.
На данный момент они полностью здоровы.
— Я знал, что
Меня беспокоили только мои товарищи по команде, тренеры и все. Хорошо, что они не заразились и не заразили других. Я бы чувствовал за это ответственность.
По данным на полночь с 20 на 21 апреля, в мире зарегистрированы 2 468 733 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 в 185 странах/регионах. Зафиксированы 169 502 летальных исхода