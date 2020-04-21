Нурмагомедов рассказал, кому обязан своим успехом
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео боя против Эла Яквинта и рассказал, кто помог ему добиться успеха.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео боя против Эла Яквинта и рассказал, кто помог ему добиться успеха.
По словам бойца, в том моменте, запечатленном на видео, он не мог поверить, что через один раунд станет обладателем чемпионского пояса UFC.
«Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва являются очень большими причинами моего успеха», — написал Нурмагомедов в своем
После боя против Яквинта россиянин дважды защитил чемпионский титул в боях против Конора Макгрегора и Дастина Пуарье.