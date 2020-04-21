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20:09 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Нурмагомедов рассказал, кому обязан своим успехом

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Российский боец Хабиб Нурмагомедов опубликовал видео боя против Эла Яквинта и рассказал, кто помог ему добиться успеха.

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Источник: Спорт РИА Новости

По словам бойца, в том моменте, запечатленном на видео, он не мог поверить, что через один раунд станет обладателем чемпионского пояса UFC.

«Тяжело описать эти эмоции, но эти люди которые рядом и дают советы во время перерыва являются очень большими причинами моего успеха», — написал Нурмагомедов в своем Instagram-аккаунте.

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После боя против Яквинта россиянин дважды защитил чемпионский титул в боях против Конора Макгрегора и Дастина Пуарье.

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