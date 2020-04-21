Тактаров ответил на оскорбления Емельяненко в свой адрес
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров прокомментировал критику в свой адрес от соотечественника Александра Емельяненко.
МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров прокомментировал критику в свой адрес от соотечественника Александра Емельяненко.
Во вторник, 21 апреля, Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания в адрес кавказцев.
«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», — написал Тактаров в своем
Ранее Тактаров неоднократно высказывался в адрес российского бойца Хабиба Нурмагомедова.