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22:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тактаров ответил на оскорбления Емельяненко в свой адрес

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Бывший боец UFC и актер Олег Тактаров прокомментировал критику в свой адрес от соотечественника Александра Емельяненко.

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Источник: Спорт РИА Новости

Во вторник, 21 апреля, Емельяненко раскритиковал Тактарова за высказывания в адрес кавказцев.

«Сегодня умер один бывший боец. Умер в моих глазах. Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже все равно. Он умер», — написал Тактаров в своем Instagram-аккаунте.

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Ранее Тактаров неоднократно высказывался в адрес российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

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