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10:48 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Турнир UFC 249 состоится 9 мая во Флориде

UFC договорилась о проведении турнира UFC 249 в штате Флорида, сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Однако точное место проведения пока неизвестно. Мероприятие должно пройти 9 мая.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.

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