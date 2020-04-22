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13:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Кокляев начал готовиться к реваншу с Емельяненко

Пауэрлифтер Михаил Кокляев объявил о начале подготовки к поединку-реваншу с бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко. Его слова передает РЕН ТВ.

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«Вначале — физуха. Развить выносливость опять, потихонечку. Работа на снарядах, работа на лапах с тренером. В основном функционалка. Ну и потом уже спарринги», — объяснил Кокляев. Он подчеркнул, что в следующий раз планирует продержаться против Емельяненко дольше одного раунда.

В январе 2020 года Кокляев дал совет Емельяненко, которого арестовали за пьяный дебош в Анапе. Он попросил бойца помолиться и признал, что воздействовать на поведение бывшего соперника невозможно.

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Первый поединок по правилам бокса между Кокляевым и Емельяненко состоялся 30 ноября 2019 года. Боец победил пауэрлифтера за две минуты. В качестве вознаграждения Кокляев получил 500 тысяч рублей, а Емельяненко — миллион.

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