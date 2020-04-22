Емельяненко обесценил достижения «с удовольствием жившего в США» Тактарова

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По мнению Емельяненко, успех Тактарова в октагоне не сыграл роли в развитии ММА в России. «Это сейчас он рассказывает, что сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах», — заявил боец. Он добавил, что Тактарова воспринимают как «человека-маразматика, который в свое время сбежал в Америку».

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--48021e736e907a254426" data-vnd="48021e736e907a254426" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=48021e736e907a254426" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Емельяненко подчеркнул, что после того как Тактаров добился победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), число занимающихся ММА в стране не увеличилось. «Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, нет абсолютно никакого», — заключил он.

21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику народов Кавказа. Тактаров ответил на это постом в Instagram. «Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах…» — написал он и прикрепил к публикации отрывок из фильма «Рэмбо: Первая кровь».