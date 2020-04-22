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14:53 (мск), источник: Lenta.Ru

Емельяненко обесценил достижения «с удовольствием жившего в США» Тактарова

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко обесценил достижения бывшего бойца ММА Олега Тактарова. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

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По мнению Емельяненко, успех Тактарова в октагоне не сыграл роли в развитии ММА в России. «Это сейчас он рассказывает, что сделал. Но он забыл про Россию и с удовольствием жил в Штатах», — заявил боец. Он добавил, что Тактарова воспринимают как «человека-маразматика, который в свое время сбежал в Америку».

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Емельяненко подчеркнул, что после того как Тактаров добился победы на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), число занимающихся ММА в стране не увеличилось. «Поэтому его вклада в развитие смешанных единоборств у нас, в России, нет абсолютно никакого», — заключил он.

21 апреля Емельяненко записал видео, в котором оскорбил Тактарова за критику народов Кавказа. Тактаров ответил на это постом в Instagram. «Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах…» — написал он и прикрепил к публикации отрывок из фильма «Рэмбо: Первая кровь».

Тактаров становился победителем шестого турнира UFC, одолев в финале американца Тэнка Эббота. Кроме того, россиянину удалось построить актерскую карьеру в США. Он снялся в таких фильмах, как «15 минут славы» и «Хищники».

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