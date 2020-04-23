Назван самый высокооплачиваемый боец в истории UFC

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По данным издания, Макгрегор за свои поединки получил 12 миллионов долларов. На втором месте расположился голландский тяжеловес Алистар Оверим, чей суммарный заработок составил 8,7 миллиона долларов. Тройку самых высокооплачиваемых бойцов организации замыкает чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--0d495d28e1ba88a8b8e9" data-vnd="0d495d28e1ba88a8b8e9" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=0d495d28e1ba88a8b8e9" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Издание предоставило информацию по гонорарам бойцов без учета выплат за pay-per-view. Примечательно, что американец Джон Джонс, возглавляющий рейтинг лучших бойцов UFC и действующий чемпион в полутяжелом весе, занимает лишь седьмую строчку. За свои поединки он заработал 6,48 миллиона долларов.