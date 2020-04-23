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10:38 (мск), источник: ТАСС

Боец Шлеменко рассказал, что борется с курящими в общественных местах в Омске

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко рассказал о борьбе с курящими в общественных местах в Омской области.

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Источник: РИА "Новости"

«Сейчас я переключился на курящих, — сказал Шлеменко в интервью ТАСС. — Стоят люди, урна в двух метрах, а они кидают бычки на пол. Я призываю убирать и убеждаю людей. К счастью, практически не приходится жестко говорить».

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«Прогуливались вчера с сыном, а одна женщина на детской площадке бросила бычок — пришлось объяснять. Но скажу, что каких-то алкашей, открыто распивающих, я уже давно не видел. Хотя в прошлые годы мы с сыном проводили разъяснительные рейды — может, как-то подействовало. Хотя я вот недавно впервые увидел парня 18-летнего под какими-то наркотиками — это страшно», — добавил спортсмен.

Шлеменко является одним из самых известных российских бойцов ММА. На его счету более 70 поединков. Он также открыл школу «Шторм» в Омске.

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