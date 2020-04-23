Боец Шлеменко рассказал, что борется с курящими в общественных местах в Омске
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко рассказал о борьбе с курящими в общественных местах в Омской области.
МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российский боец Александр Шлеменко рассказал о борьбе с курящими в общественных местах в Омской области.
«Сейчас я переключился на курящих, — сказал Шлеменко в интервью ТАСС. — Стоят люди, урна в двух метрах, а они кидают бычки на пол. Я призываю убирать и убеждаю людей. К счастью, практически не приходится жестко говорить».
«Прогуливались вчера с сыном, а одна женщина на детской площадке бросила бычок — пришлось объяснять. Но скажу, что
Шлеменко является одним из самых известных российских бойцов ММА. На его счету более 70 поединков. Он также открыл школу «Шторм» в Омске.