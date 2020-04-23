Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из Киргизии

Источник: AP 2020

Американка рассказала, что ей пришлось драться с профессиональным бойцом смешанного стиля Валентиной Шевченко. Представительница Киргизии нанесла Берри несколько ударов в полную силу, которые «сломали ей некоторые кости». Подробнее о повреждениях актриса не рассказала. Она также назвала Шевченко отличным учителем и лучшей партнершей для съемок.

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В фильме Берри играет бойца ММА, Шевченко по сюжету — ее главная соперница. На данный момент картина находится на стадии пост-продакшна. Точная дата ее выхода на экраны еще не определена.