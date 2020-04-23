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14:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Холли Берри рассказала о переломавшей ей кости бойце UFC из Киргизии

Голливудская актриса Холли Берри рассказала о полученных травмах на съемках фильма Bruised («В синяках»). Об этом сообщает MMA Fighting.

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Источник: AP 2020

Американка рассказала, что ей пришлось драться с профессиональным бойцом смешанного стиля Валентиной Шевченко. Представительница Киргизии нанесла Берри несколько ударов в полную силу, которые «сломали ей некоторые кости». Подробнее о повреждениях актриса не рассказала. Она также назвала Шевченко отличным учителем и лучшей партнершей для съемок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В фильме Берри играет бойца ММА, Шевченко по сюжету — ее главная соперница. На данный момент картина находится на стадии пост-продакшна. Точная дата ее выхода на экраны еще не определена.

32-летняя Шевченко провела 22 боя в смешанных единоборствах на профессиональном уровне, в которых одержала 19 побед. Спортсменка — действующий обладатель чемпионского пояса в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) в наилегчайшем весе.

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