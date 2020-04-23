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16:44 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гэтжи заявил, что после боя с Фергюсоном хотел бы встретиться с Хабибом

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Американский боец смешанного стиля (MMA) Джастин Гэтжи заявил, что после поединка против соотечественника Тони Фергюсона хотел бы встретиться в октагоне с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Источник: AP 2020

Главным событием турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249, который изначально должен был пройти в Нью-Йорке 18 апреля, должен был стать бой Нурмагомедов — Фергюсон.

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В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за ситуации с коронавирусом и поединок с Фергюсоном отменен. Потом стало известно, что Нурмагомедова в поединке с Фергюсоном заменит американец Джастин Гэтжи, в итоге турнир был отменен. Ожидается, что Гэтжи встретится с Фергюсоном 9 мая в бою за временный титул UFC в легком весе.

«Когда они обернут этот пояс вокруг меня, окончательная цель достигнута не будет, — сказал Гэтжи, которого цитирует ESPN. — Было бы неплохо завоевать пояс, но для меня это не будет означать, что я чемпион мира в UFC».

«Когда я побью Тони, в следующем бою я сражусь с Хабибом. Именно поэтому я здесь, чтобы быть лучшим в мире. И когда я буду сражаться с ним, то хочу, чтобы он попытался “прикончить” меня, в противном случае я перестану его уважать», — добавил Гэтжи.

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