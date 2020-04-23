Тактаров: Хочу, чтобы Кадыров подарил розовый «Мерседес» Емельяненко. Голубой не надо, розовый — самое то

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«Очень хочу, чтобы Рамзан Ахматович подарил розовый «Мерседес» одному парню. Может, это его обрадует, и он будет счастливый. Голубой «Мерседес» не надо, а то парни не так поймут, а вот розовый — самое то.

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Если глава Республики, глава, которого я защищал во всех словесных поединках, даже с людьми, у которых кто-то погиб, я говорил, что он нормальный мужик, правильно все делает. Если он сейчас месяц подумает над тем, как подсунул мне этого… Наверное, не совсем правильно так было делать. Если он поможет построить спортивный зал недалеко от Дивеево, я обещаю, что все, кто приезжает из клуба «Ахмат», будут тренироваться бесплатно, я их буду кормить, поить и делиться знаниями. Кажется, это будет очень символично. Земля там есть, небольшой зал будет, ребят буду тренировать. Это будет самый красивый жест, который только можно придумать. А этому — розовый «Мерседес».