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22:30 (мск), источник: Sport24

Тактаров: Хочу, чтобы Кадыров подарил розовый «Мерседес» Емельяненко. Голубой не надо, розовый — самое то

Бывший боец UFC Олег Тактаров признался, что хотел бы, чтобы глава Чечни Рамзан Кадыров подарил Александру Емельяненко «Мерседес». Между Тактаровым и Емельяненко возник конфликт после того, как последний обвинил Тактарова в нелестных высказываниях в адрес кавказцев после увиденного в интернете видео и обозвал его гандоном и проституткой. В ответ на это Тактаров заявил, что Емельяненко умер в его глазах, добавив, что видео было смонтировано.

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Источник: instagram.com/alexemelyanenko

«Очень хочу, чтобы Рамзан Ахматович подарил розовый «Мерседес» одному парню. Может, это его обрадует, и он будет счастливый. Голубой «Мерседес» не надо, а то парни не так поймут, а вот розовый — самое то.

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Если глава Республики, глава, которого я защищал во всех словесных поединках, даже с людьми, у которых кто-то погиб, я говорил, что он нормальный мужик, правильно все делает. Если он сейчас месяц подумает над тем, как подсунул мне этого… Наверное, не совсем правильно так было делать. Если он поможет построить спортивный зал недалеко от Дивеево, я обещаю, что все, кто приезжает из клуба «Ахмат», будут тренироваться бесплатно, я их буду кормить, поить и делиться знаниями. Кажется, это будет очень символично. Земля там есть, небольшой зал будет, ребят буду тренировать. Это будет самый красивый жест, который только можно придумать. А этому — розовый «Мерседес».

Кому я в «Ахмате» нужен? Я расскажу. Вчера мой друг Егор Климович сказал: «Тебе тогда Рамзан при всех сказал: “Олег, я тебя люблю за то, что ты всегда говоришь правду. Ты никогда не врешь. Что думаешь, то и говоришь”. Он тогда обнял моего тренера, поэтому у меня к Рамзану теплое отношение. Всегда я за него заступался, никогда про него плохого слова не сказал. Мне очень неприятно, что этого водителя розового “Мерседеса” мне подсунули», — рассказал Тактаров в прямом эфире инстаграма.

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