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09:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле

Турнир UFC 249 может пройти в городе Джексонвилл штата Флорида.

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Источник: UA-Football

Мероприятие должно пройти 9 мая.

Выступая на Wrestling Observer Radio, журналист Дейва Мельтцер сказал, что турнир состоится на «Вистар Ветеранс Мемориал Арена». UFC пока официально не прокомментировала эту информацию.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.

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