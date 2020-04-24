Источник: Турнир UFC 249 пройдет в Джексонвилле

Выступая на Wrestling Observer Radio, журналист Дейва Мельтцер сказал, что турнир состоится на «Вистар Ветеранс Мемориал Арена». UFC пока официально не прокомментировала эту информацию.

Напомним, титульный бой россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона должен был стать главным поединком турнира UFC 249, который планировалось провести 18 апреля в Бруклине (США). В начале апреля россиянин сообщил, что остается на карантине из-за пандемии коронавируса и его заменили на Джастина Гэтжи. Позже турнир был перенесен.