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09:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249, известен весь кард турнира

Руководство UFC объявило официальный кард турнира UFC 249, проведение которого запланировано на 9 мая в штате Флорида.

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Источник: AP 2020

Главным событием шоу станет противостояние за титул временного чемпиона в лёгком весе между Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. В соглавном событии пройдёт бой за титул чемпиона в легчайшем весе между Генри Сехудо и Домиником Крусом, сообщает MMA Fighting.

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Ниже представлен весь кард турнира.

Снабжаться вот этим пикселем:

Основной кард

Тони Фергюсон — Джастин Гэтжи
Генри Сехудо — Доминик Крус
Фрэнсис Нганну — Жаирзиньо Розенстрайк
Энтони Петтис — Дональд Серроне
Келвин Каттар — Джереми Стивенс
Грег Харди — Йорган де Кастро.

Предварительный кард

Алексей Олейник — Фабрисиу Вердум
Карла Эспарза — Мишель Уотерсон
Роналдо Соуза — Юрайя Холл
Висенте Луке — Нико Прайс
Брайс Митчелл — Чарльз Роса
Райан Спэнн — Сэм Алви.

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