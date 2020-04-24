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24 апреля, источник: ТАСС

Турнир UFC 249 пройдет в штате Флорида 9 мая

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 249 состоится 9 мая в Джексонвилле (штат Флорида, США). Об этом сообщается в релизе UFC, оказавшемся в распоряжении ТАСС.

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Источник: AP 2020

«Флорида приветствует UFC в солнечном штате, наша комиссия готова санкционировать мероприятия, которые состоятся 9, 13 и 16 мая, — сказал исполнительный директор боксерской комиссии штата Флорида Патрик Каннингем. — Для обеспечения безопасности и благополучия всех людей, которые помогают сделать эти мероприятия возможными, будут действовать протоколы по охране здоровья и технике безопасности. С этой тройной датой проведения мероприятий UFC в мае Флорида продолжает строить прочное сотрудничество с организацией, закладывать основу для новых возможностей, которыми, как мы надеемся, UFC еще воспользуется в ближайшие месяцы».

«Мы шаг за шагом продвигаемся по пути экономического восстановления и гордимся тем, что будем проводить мероприятия UFC на арене Vystar, — сказал мэр Джексонвилля Ленни Карри. — Организация UFC — это известный развлекательный бренд, который представил безопасный и разумный план использования этого места».

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По информации телеканала ESPN, все бои пройдут на арене Vystar без зрителей.

Глава UFC Дэйна Уайт, в свою очередь, выразил благодарность Каннингему, Карри и представителям арены, а также заявил, что бойцы организации будут рады вернуться к соревнованиям.

Турнир UFC 249 должен был пройти 18 апреля в Калифорнии. Его главным поединком организация назначила титульный бой между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном. Однако Нурмагомедов позже отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил американец Джастин Гейджи. Помимо этого, в рамках UFC 249 планируется провести десять поединков, в том числе титульный бой в легчайшем весе между американцами Генри Сехудо и Домиником Крузом.

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