Магомедшарипова вызвали на поединок на «бойцовском острове» UFC

Источник: AP 2020

Чемпион организации в полулегком весе вызвал на поединок нескольких бойцов. В их числе оказался и россиянин Забит Магомедшарипов. Помимо отечественного бойца, Волкановски готов сразится с американцами Брайаном Ортегой, Максом Холлоуэем и корейцем Чон Чхан Соном.

Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация готовит инфраструктуру для проведения турниров на частном острове. В СМИ локацию указывают как «бойцовский остров». Планируется, что там будут проводится международные ивенты UFC во время пандемии коронавируса.

Промоушен вернется 9 мая. На турнире UFC 249 пройдет поединок американцев Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Ранее Уайт подтвердил, что победитель противостояния получит титульный бой с россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

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Магомедшарипов не знает поражений в UFC. Свой последний поединок он провел в Москве 9 ноября, одержав победу над Келвино Кэттаром.