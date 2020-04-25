Шлеменко назвал решение провести бой Нурмагомедова осенью хорошим раскладом для россиянина

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре нынешнего года.

«Раньше осени мы Хабиба, я думаю, не увидим, — считает Шлеменко. — Сейчас у мусульман начался священный месяц Рамадан, а в этот период Хабиб не тренируется и не выступает. В целом эта ситуация хороша для Хабиба, кто бы не вышел на поединок с ним из противостояния Фергюсон — Гейджи, он выйдет на него слабее прежнего».

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«В очередной раз есть два жестких претендента — Фергюсон и Гейджи. Конечно, Фергюсон больше заслужил побороться за титул, но, как ни крути, простым этот поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплят друг друга в этом бою, и, кто бы в итоге не вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния».

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее ирландца Конора Макгрегора. Во второй раз Нурмегомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.

Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, и его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.