Текущие события
Футбол. Зарубежный
15:00
Славия М
Минск
Футбол. Зарубежный
17:00
Городея
БАТЭ
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Брс
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
24.04
Смолевичи
Динамо Мн
13
Футбол. Зарубежный
24.04
Неман
Энергетик-БГУ
30
Футбол. Зарубежный
26.04
Слуцк
Белшина
Все события
Фоторепортажи
18Звезды «Спартака» 90-х. Редкие кадры игроков красно-белых в молодости
27Лучшие спортивные фото 2020 года
13:52 (мск), источник: ТАСС

Шлеменко назвал решение провести бой Нурмагомедова осенью хорошим раскладом для россиянина

МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Решение Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) о проведении боя Хабиба Нурмагомедова осенью против победителя поединка между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гейджи является хорошим раскладом для россиянина. Такое мнением ТАСС высказал российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее глава UFC Дэйна Уайт заявил, что бой Нурмагомедова пройдет в сентябре или октябре нынешнего года.

«Раньше осени мы Хабиба, я думаю, не увидим, — считает Шлеменко. — Сейчас у мусульман начался священный месяц Рамадан, а в этот период Хабиб не тренируется и не выступает. В целом эта ситуация хороша для Хабиба, кто бы не вышел на поединок с ним из противостояния Фергюсон — Гейджи, он выйдет на него слабее прежнего».

Во время загрузки произошла ошибка.

«В очередной раз есть два жестких претендента — Фергюсон и Гейджи. Конечно, Фергюсон больше заслужил побороться за титул, но, как ни крути, простым этот поединок не будет ни для одного из них. Стопроцентно они потреплят друг друга в этом бою, и, кто бы в итоге не вышел на Хабиба, он выйдет на этот бой после непростого противостояния».

Нурмагомедов завоевал чемпионский пояс UFC в легком весе в апреле 2018 года, когда выиграл по очкам у американца Эла Яквинты. Затем россиянин защитил титул 7 октября того же года, оказавшись сильнее ирландца Конора Макгрегора. Во второй раз Нурмегомедов защитил титул 7 сентября 2019 года, победив американца Дастина Порье. Всего в активе россиянина 28 поединков, во всех он одержал победы.

Турнир UFC 249 изначально должен был пройти 18 апреля в Нью-Йорке, и его главным поединком организация назначила титульный бой между Нурмагомедовым и Фергюсоном. Однако Нурмагомедов отказался от выступления из-за пандемии коронавируса, его заменил Гейджи. Позже турнир отменили, а в пятницу Уайт заявил, что мероприятие состоится 9 мая во Флориде.
22
фотографии
22
фотографии
22
фотографии
Хабиб победил Порье и защитил титул чемпиона UFC
Читайте также
 "Мама сказала: даже если все вымрут, вы поедете"
Канадский фигурист рассказал о дружбе с Медведевой и оскорблениях со стороны ее фанатов
«Реал» отказался от покупки форварда из-за запросов агента
Бразильский футболист раскритиковал Неймара
«Барселона» предложила «Тоттенхэму» обмен игроками
АПЛ хотят доиграть на ограниченном количестве стадионов
Бой Фергюсон — Гэтжи официально возглавит UFC 249
Тренер «Аякса»: Нам не дали стать чемпионами Нидерландов
Тренер: Кучеров проводит очередной выдающийся сезон в «Тампе»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь