Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, лежит в больнице.
Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, лежит в больнице.
Об этом сообщил сам 57-летний Нурмагомедов, передает «РБ-Спорт». С чем связана его госпитализация, не уточняется.
Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За время тренерской деятельности он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.
Его сын Хабиб 18 апреля должен был подраться с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 в