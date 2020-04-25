Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Об этом сообщил сам 57-летний Нурмагомедов, передает «РБ-Спорт». С чем связана его госпитализация, не уточняется.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За время тренерской деятельности он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.