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15:40 (мск), источник: Sport24

Отец Хабиба Нурмагомедова попал в больницу

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова, лежит в больнице.

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Об этом сообщил сам 57-летний Нурмагомедов, передает «РБ-Спорт». С чем связана его госпитализация, не уточняется.

Абдулманап Нурмагомедов — заслуженный тренер России. За время тренерской деятельности он подготовил 18 чемпионов мира по боевому самбо и был включен в Книгу рекордов Гиннесса.

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Его сын Хабиб 18 апреля должен был подраться с Тони Фергюсоном в рамках турнира UFC 249 в Нью-Йорке, однако в США из-за пандемии коронавируса запретили массовые мероприятия. Позднее Хабиб сам отказался от участия в бое из-за проблем с вылетом из России во время пандемии коронавируса. Хабиба заменил Джастин Гэтжи, который должен подраться с Фергюсоном 9 мая в Джексонвилле.

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