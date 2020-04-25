Глава UFC рассказал подробности о «бойцовском острове»

Источник: AP 2020

Уайт заявил, что «бойцовский остров» сможет принимать ивенты уже в июне. «Октагон будет установлен прямо на пляже. Там будут тренировочные залы, отели — вся необходимая инфраструктура», — добавил глава организации.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--a3403ff713187701ea38" data-vnd="a3403ff713187701ea38" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=a3403ff713187701ea38" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Впервые о планах промоушена проводить турниры на частном острове стало известно 7 апреля. Локация будет предназначена для международных турниров во время пандемии коронавируса.

UFC был вынужден отказаться от проведения ряда турниров в марте и апреле. В частности, UFC 249 был отложен до 9 мая. Возглавит турнир поединок между американцами Тони Фергюсоном и Джастином Гэтжи. Победитель, по словам Уайта, осенью 2020-го встретится в октагоне с действующим чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым.