Емельяненко показал, как бегает за гречкой по 10 километров
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своей тренировки.
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своей тренировки.
Боец пережидает пандемию коронавируса в Грозном, находясь в резиденции у главы Чечни Рамзана Кадырова.
«Люди добрые, бегу в магазин за гречкой, сказали, что уже подвезли. Туда пять километров и обратно пять. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.
Ранее