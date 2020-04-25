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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Емельяненко показал, как бегает за гречкой по 10 километров

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал видео своей тренировки.

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Боец пережидает пандемию коронавируса в Грозном, находясь в резиденции у главы Чечни Рамзана Кадырова.

«Люди добрые, бегу в магазин за гречкой, сказали, что уже подвезли. Туда пять километров и обратно пять. Всем хорошего дня и отличного настроения», — сказал Емельяненко на видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

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Ранее из-за распространения коронавируса был перенесен поединок Емельяненко с Магомедом Исмаиловым, который должен был состояться 3 апреля в Москве. Новой датой боя было выбрано 24 июля.

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