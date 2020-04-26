Хабиб уверен в победе Гэтжи над Фергюсоном
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, передает ESPN.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов уверен в победе Джастина Гэтжи над Тони Фергюсоном, передает ESPN.
Об этом проинформировал менеджер россиянина Али
«Хабиб уверен, что его следующим соперником станет Гэтжи. Он верит, что Джастин сможет нокаутировать Тони. Он считает, что это будет сложный бой для Джастина», — заявил он.
Фергюсон и Гэтжи встретятся на турнире UFC 249, который должен состояться 9 мая. Примечательно, что изначально вместо Гэтжи должен был драться Нурмагомедов, однако тот отказался