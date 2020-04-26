Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Ислочь
Витебск
20
Футбол. Зарубежный
16:00
Торпедо-БелАЗ
Рух
00
Футбол. Зарубежный
14:00
Слуцк
Белшина
32
Футбол. Зарубежный
25.04
Славия М
Минск
13
Футбол. Зарубежный
25.04
Городея
БАТЭ
02
Футбол. Зарубежный
25.04
Динамо Брс
Шахтер С
02
Все события
Фоторепортажи
31ЦСКА, завоевавший Кубок УЕФА. Где они сейчас?
24Верните мой 2007-й! Как выглядели звезды российского спорта 13 лет назад
18:10 (мск), источник: Газета.Ру

Белорусский боец UFC рассказал о причинах конфликта с Расселом Кроу

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский рассказал о причинах конфликта с голливудским актером Расселом Кроу.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Попросил фотографию. Его охранник грубо оттолкнул меня, ну и пошло — фак-перефак, вот и все. Ну, толкнул еще его охранника немножко, полиция набежала. А так, все», — сказал Орловский во время прямого эфира в Instagram.

Белорусский боец смешанного стиля (MMA) провел в профессиональной карьере 46 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 18 поражений.

 Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках
Трамп сообщил о способности света убить коронавирус за минуту
Госпитализированный отец Хабиба рассказал о своем самочувствии
Марат Сафин назвал российских теннисных тренеров физруками
Чемпион мира не может договориться с «Реалом» о контракте
Футбольный агент оценил шансы Кокорина уехать в Европу
Олимпийский чемпион Капризов получил необычный подарок (фото)
Газзаев предложил вдвое сократить число футбольных клубов в РФ
Орещук: Агент спас Дзюбу после истории с кошельком Быстрова
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь