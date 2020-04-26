Белорусский боец UFC рассказал о причинах конфликта с Расселом Кроу
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский рассказал о причинах конфликта с голливудским актером Расселом Кроу.
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в тяжелом весе белорус Андрей Орловский рассказал о причинах конфликта с голливудским актером Расселом Кроу.
«Попросил фотографию. Его охранник грубо оттолкнул меня, ну и пошло —
Белорусский боец смешанного стиля (MMA) провел в профессиональной карьере 46 поединков, в которых одержал 28 побед и потерпел 18 поражений.