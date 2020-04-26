«Он лежал и кричал». Как российский боец нокаутировал Джона Джонса

Источник: AFP 2020

— Вы наверняка видели, как Адлан Амагов отправил Джона Джонса в нокаут. Как это было? — вопрос Хабилову, который тренировался в одном зале с Амаговым и Джонсом — Jackson Wink.

— Я не видел это своими глазами, потому что сам стоял в спарринге в клетке, а они были внизу. В какой-то момент я услышал громкий рев, подумал: «Это кого там ножом ударили?». Спустился, а Джонс уже лежал и кричал, ему было больно. Видимо, ему в печень попали жестко.

— Как отреагировали в зале?

— Все прибежали, собрались. Все были в шоке. Потом, на следующих спаррингах, Джонс настроился с ним зарубиться. Они вновь встали в пару и была драка, все ждали этого спарринга.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/s3daoOPV8tI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Амагов сажал не только Джонса, но и Карлоса Кондита.

— Он попал Кондиту ногой в голову с разворота, тот пошатался, после чего тренер объяснил Адлану, что нельзя бить с разворота в голову. Там, получается, открытая пятка, можно и в нокаут отправить, и рассечение сделать. Если нет налокотников, нельзя бить локтями, нет наколенников — нельзя бить коленями. Потом Адлан еще Диего Санчесу точно так же, как Джонсу, попал. Санчес орал даже громче, чем Джонс. Ну, это такие, спарринговые моменты.