Тактаров рассказал о состоянии отца Нурмагомедова

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Отвечая на вопросы подписчиков 52-летний Тактаров отметил, что уже поговорил с командой Нурмагомедова. «Состояние у Абдулманапа стабильное. Все у него должно быть в порядке», — заявил он.

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25 апреля Тактаров пожелал здоровья Нурмагомедову и упомянул о планах поговорить с тренером. До этого бывший спортсмен столкнулся с негативной реакцией в социальных сетях из-за его слов, которые были интерпретированы как нападки на кавказцев.

В частности, Тактаров упомянул «ваххабита», который не считает его первым обладателем пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Многие посчитали, что актер имеет в виду Хабиба Нурмагомедова. Кроме того, Тактаров высоко отозвался о русском военачальнике Алексее Ермолове, чья личность негативно воспринимается среди представителей Северного Кавказа.