Президент Bellator объявил о переносе боя Фёдора Емельяненко в России

«Ситуация с коронавирусом поменяла все наши планы. Бой Фёдора Емельяненко будет перенесён. Мы хотели организовать его осенью, но теперь наш график сдвинут на четыре-пять месяцев.

План был в том, чтобы дебютировать в России с шоу, которое возглавит Фёдор. Но теперь я хочу обратиться к фанатам и попросить их запастись терпением. Мы постараемся всё организовать до мая следующего года, — приводит слова Кокера MMA Junkie.