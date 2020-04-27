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18:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минеев заявил о подписании контракта на бой с Александром Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о подписании контракта на бой с соотечественником Александром Емельяненко по правилам бокса.

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Источник: Спорт РИА Новости

В апреле Емельяненко должен был провести поединок против российского бойца Магомеда Исмаилова, однако бой был перенесен из-за пандемии коронавируса.

«Контракт подписан. Бой должен был состояться в мае, но это в условиях нормального времени. Сейчас все турниры перенесены, пока все в подвешенном состоянии», — сказал Минеев на YouTube-канале «Вестник ММА».

По словам бойца, поединок пройдет по правилам бокса, так как он занимался этим видом спорта и хотел бы его поддержать.

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