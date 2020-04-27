Минеев заявил о подписании контракта на бой с Александром Емельяненко
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о подписании контракта на бой с соотечественником Александром Емельяненко по правилам бокса.
Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал о подписании контракта на бой с соотечественником Александром Емельяненко по правилам бокса.
В апреле Емельяненко должен был провести поединок против российского бойца Магомеда Исмаилова, однако бой был перенесен
«Контракт подписан. Бой должен был состояться в мае, но это в условиях нормального времени. Сейчас все турниры перенесены, пока все в подвешенном состоянии», — сказал Минеев на
По словам бойца, поединок пройдет по правилам бокса, так как он занимался этим видом спорта и хотел бы его поддержать.