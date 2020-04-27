Дебютный турнир Bellator в России перенесен на 2021 год

«Мы хотели впервые привезти Bellator в Россию в этом году, чтобы все увидели, сколько великолепных бойцов там есть, там множество талантов, — сказал Кокер. — Но наш график из-за ситуации с коронавирусом сдвинулся на 4−5 месяцев. Мы постараемся организовать турнир в начале следующего года, возможно, это будет в мае. Нужно понимать, здоровье и безопасность для нас на первом месте, поэтому всем фанатам придется запастись терпением».