Нурмагомедов перед реваншем с Макгрегором может встретиться с Сен-Пьером

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Первый бой между Нурмагомедовым и Макгрегором состоялся осенью 2018 года в США и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. В этом году глава UFC Дэйна Уайт заявлял, что организация заинтересована в проведении реванша.

«Макгрегор идет четвертым в рейтинге, так что ему вероятно придется подождать еще год для получения шанса на титульный бой, — отметил агент 31-летнего россиянина. — Я предполагаю, что Хабиб прежде проведет бой с Жоржем Сен-Пьером, а уж затем встретится с Макгрегором. Я действительно считаю это возможным. Но посмотрим, что случится».

Нурмагомедов одержал 28 побед и не потерпел ни одного поражения в смешанных единоборствах. Осенью у Нурмагомедова запланирован бой с победителем поединка между американцами Тони Фергюсоном (2-й номер в рейтинге) и Джастином Гейджи (3).

31-летний Макгрегор провел 26 поединков, одержав 22 победы и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).