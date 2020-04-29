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21:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Звезда «Реальных пацанов» назвал бойца MMA шоуменом и нарвался на ответ

Российский актер Николай Наумов, звезда сериала «Реальные пацаны», предрек бойцу смешанного стиля (MMA) Магомеду Исмаилову поражение в поединке с тяжеловесом Александром Емельяненко. Спортсмен ответил актеру в своем Instagram-аккаунте.

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Исмаилов привел снимок экрана с отрывком из интервью актера пермскому порталу 59.ru. Наумов рассказал о том, что боец снялся в эпизодической роли в новом сезоне «Реальных пацанов». Он также отметил, что Исмаилов имел мало шансов в противостоянии с Емельяненко и обрадовался тому, что поединок отложили. «Он больше шоумен, а не боец», — заявил Наумов, говоря об Исмаилове, и нарвался на его ответ.

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Исмаилов призвал актера заниматься своим делом. Он также в шутку пригрозил Наумову «поменять окрас шеи на бордово-красный». «Жизнь — не кино, Колян! Когда дойдет до дела, второго дубля не будет», — написал 33-летний боец.

Поединок Исмаилова и Емельяненко перенесен на 24 июля. Бой заявлен как противостояние в тяжелом весе и пройдет в рамках турнира ACA 107.

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Федор Емельяненко проиграл бой за 35 секунд
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