Звезда «Реальных пацанов» назвал бойца MMA шоуменом и нарвался на ответ

Исмаилов привел снимок экрана с отрывком из интервью актера пермскому порталу 59.ru. Наумов рассказал о том, что боец снялся в эпизодической роли в новом сезоне «Реальных пацанов». Он также отметил, что Исмаилов имел мало шансов в противостоянии с Емельяненко и обрадовался тому, что поединок отложили. «Он больше шоумен, а не боец», — заявил Наумов, говоря об Исмаилове, и нарвался на его ответ.