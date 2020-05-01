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10:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер Александра Волкова оценил бойцовские навыки Владимира Соловьёва

Тарас Кияшко, тренер российского бойца UFC Александра Волкова, посмотрел ролик, в котором телеведущий Владимир Соловьёв провёл мастер-класс по исполнению различных видеоударов и дал его навыкам профессиональную оценку.

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Источник: РИА "Новости"

«В принципе всё правильно он сказал: где кулак находится, оттуда стартуй и бей. Удар рукой есть удар рукой. Задача — довести кулак до цели по кратчайшей траектории, в этом суть удара. Есть разные траектории: прямой, боковой, апперкот. И чем меньше будет замах, тем лучше. С точки зрения прикладной тематики ты должен бить с любого положения, где бы ни была рука, опущена она, в кармане находится или за спиной — не важно. Крутить таз, бедро, импульс от пятки — это всё старая школа, и, естественно, она работает, но удар должен начинаться с кулака, за кулаком выстраивается техника.

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Никаких лишних движений — это он объяснил правильно. Но нужно ещё дышать правильно, про это Соловьёв не сказал. И судя по видео, он бил и не дышал — делал это уже потом. Бить надо с выдохом, так учат и в боксе, и в карате. Но критиковать особо не за что. Для своего уровня — а речь о журналисте — принцип он донёс правильно. Ерунды и клоунады не было, всё правильно объяснил. Я согласен. Понятно, что к Соловьёву разное отношение у людей, да и я вначале говорить о нём не хотел. Но человек себя позиционирует мастером единоборств. Не знаю, какой он мастер… Но то, что он показал, — это всё правильно и нормально", — сказал Кияшко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.

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