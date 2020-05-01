Чемпион UFC высказался о предстоящем поединке года

Источник: Reuters

«Ни за что. Я не могу провести полный лагерь подготовки, так что нет причин проводить бой, — сказал Миочич в интервью theScore. — Мой зал закрыт, и я не могу проводить полноценную подготовку».

Тем временем UFC решила вернуться в бизнес, как только штат Флорида объявил о послаблениях в карантине. UFC проведет первый турнир 9 мая, а затем еще два 13 и 16 мая. «Если все будут в безопасности, надеюсь, что все получится. И дело не только в бойцах. Меня беспокоит безопасность всех, — поделился мнением Миочич в интервью телеканалу Fox8. — Нужен всего один, чтобы заразить еще троих. А дальше распространение идет безумными темпами».

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В главном поединке турнира 9 мая встретятся Джастин Гэтжи и Тони Фергюсон, в их бою определится временный чемпион UFC в легкой весовой категории.

«Даже не знаю, как пройдет бой. Оба выдающиеся бойцы, — оценил поединок Миочич. — Гэтжи всегда идет вперед. Тони неординарен. Невероятное противостояние. Чертовски интересный бой. Думаю, он может стать боем года».

На этом же турнире состоится поединок второго номера рейтингов в тяжелом весе Франсиса Нганну с непобежденным нокаутером Жаирзиньо Розенструиком. Поединок может определить претендента на пояс.

«Может быть посмотрю, не знаю. Нужно проверить, работаю ли я в субботу. Все зависит от графика. Возможно», — сказал Миочич.