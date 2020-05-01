Боец MMA ответил пообещавшему защитить звезду «Реальных пацанов» Волкову

Исмаилов посчитал, что Волкову не стоило вмешиваться в конфликт. «Ты очень высокий, от того и понимание до твоей головы долго доходит. Ты вроде не понял, а объяснить что-то пытаешься. Не дашь Николая в обиду? Че? Если я возьмусь за дело, ты и себя защитить не сможешь!» — заявил он.