Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба

«Проблема в том, что эти ребята в легком весе, они просто не представляют, что это такое — попасть к Хабибу в объятия, — приводит слова Рокхолда vRINGe.com со ссылкой на его интервью Submission Radio. — Я боролся с большинством топовых легковесов и полусредневесов, и Хабиб — это куда круче, чем когда-либо ощущал любой из легковесов и большинство полусредневесов. Потому мне без разницы, насколько ты скользкий, даже если ты Тони Фергюсон, тебя ждет потрясение, когда Хабиб тебя схватит и силы начнут тебя покидать».