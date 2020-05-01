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15:51 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион UFC раскрыл способ побить Хабиба

Бывший чемпион UFC в среднем весе американец Люк Рокхолд (16−5) не понаслышке знает о сильных сторонах россиянина Хабиба Нурмагомедова (28−0) на основании многочисленных совместных тренировок. И потому не сомневается, что перебороть Хабиба не удастся ни одному легковесу. Но шанс справиться с ним все-таки есть.

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«Проблема в том, что эти ребята в легком весе, они просто не представляют, что это такое — попасть к Хабибу в объятия, — приводит слова Рокхолда vRINGe.com со ссылкой на его интервью Submission Radio. — Я боролся с большинством топовых легковесов и полусредневесов, и Хабиб — это куда круче, чем когда-либо ощущал любой из легковесов и большинство полусредневесов. Потому мне без разницы, насколько ты скользкий, даже если ты Тони Фергюсон, тебя ждет потрясение, когда Хабиб тебя схватит и силы начнут тебя покидать».

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«(Чтобы победить Хабиба) Тебе нужно обрушить на него что-то дикое уже в самом начале боя. Потому что чем дольше ты будешь в клетке, чем больше раз Хабиб тебя схватит, тем хуже будут твои дела», — подчеркнул Люк.

Напомним, Нурмагомедов должен был защищать титул в бою с Фергюсоном 18 апреля на UFC 249, однако из-за пандемии коронавируса их встреча сорвалась, причем в пятый раз.

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